Lalenin atası olarak bilinen Türk lalesi: Koruma altına alınan en önemli tür

MANİSA'DAN AKDENİZ'E YAYILMIŞ





Koruma altına alınan en önemli türlerden birinin Türk lalesi olduğunu vurgulayan Kınıklı, "Bu tür, Manisa'dan Akdeniz'e kadar yayılış gösteriyor. Türkiye'ye özgü olması nedeniyle son derece önemli. Baharın habercisi olan kırmızı gözlü çiçekleriyle dikkat çeken bir bitki" dedi. Türk lalesinin lalelerin atası olarak kabul edildiğini belirten Kınıklı, "Bugün park ve bahçelerde kullanılan lale türleri, genetik çalışmalardan geçirilerek kültüre alınmış halleri. Ancak lalenin ana vatanı Türkiye. Tarihte genetik materyali yurt dışına çıkarılarak geliştirilen bu bitkinin, yeniden ülkemizde çalışılması ve korunması büyük önem taşıyor" diye konuştu.