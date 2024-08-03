Laodikya'da arkeologları heyecanlandıran buluş: Orijinal boyalarıyla günümüze kadar ulaşmış

Bakan Ersoy, yaptığı paylaşımda, "Türk arkeolojisinin en kapsamlı ve iddialı projesi olan ‘Geleceğe Miras' uygulamamız meyvelerini vermeye devam ediyor. Geleceğe Miras Laodikeia projesi kapsamında devam eden sahne binasının restorasyon çalışmaları sırasında eşsiz ve renkli Skylla Grubu heykeller keşfedildi. Bu olağanüstü heykeller, Hellenistik dönemin Barok stilini yansıtan ve orijinal boyalarıyla günümüze ulaşan nadide eserler olması bakımından oldukça önemli. Projede çalışan kazı ekibimize gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



