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Laodikya'da arkeologları heyecanlandıran buluş: Orijinal boyalarıyla günümüze kadar ulaşmış

17:41 - 3/08/2024 Cumartesi
IHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devam eden Laodikya Antik Kenti kazı çalışmalarında ortaya çıkartılan Hellenstik döneme ait renkli Skylla Grubu heykeller, orijinal boyalarıyla günümüze kadar ulaşmış olmaları bakımından arkeologları heyecanlandırdı.

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Pamukkale ören yerinde yer alan ve milattan önce 3. yüzyılda Anadolu'nun şehirlerinden biri olarak inşa edilen Laodikeia Antik Kentinde devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı.


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Bu yıl antik ketin Batı Tiyatrosu' alanında sürdürülen kazı çalışmalarında bu yıl Yunan ve Roma mitolojisinde geçen tıp tanrısı Asklepios'un heykeli ile kızı Hygieia'ya ait heykelin başının bulunmasının ardından şimdi ise tiyatro sahne binasının restorasyon kazılarında, Hellenistik dönemin Barok stilini yansıtan ve orijinal boyalarıyla günümüze ulaşan renkli Skylla Grubu heykeller bulundu.

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Arkeologları heyecanlandıran heykeller, envantere eklenirken; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu önemli kalıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Bakan Ersoy, yaptığı paylaşımda, "Türk arkeolojisinin en kapsamlı ve iddialı projesi olan ‘Geleceğe Miras' uygulamamız meyvelerini vermeye devam ediyor. Geleceğe Miras Laodikeia projesi kapsamında devam eden sahne binasının restorasyon çalışmaları sırasında eşsiz ve renkli Skylla Grubu heykeller keşfedildi. Bu olağanüstü heykeller, Hellenistik dönemin Barok stilini yansıtan ve orijinal boyalarıyla günümüze ulaşan nadide eserler olması bakımından oldukça önemli. Projede çalışan kazı ekibimize gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


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#Laodikeia Antik Kenti
#Denizli
#Pamukkale
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