Market ve restoranlarda yeni dönem: 32 ürün yasak listesine alındı

Gıdalarda yeni etiket yasağı: “tadında” ve “lezzeti” ifadeleri kaldırılıyor

Birbiriyle karıştırılabilecek gıdaların adında ve etiketinde, sahip olmadığı özelliklere atıf yapan “... tadında”, “... lezzeti”, “... keyfi” gibi ifadelerin kullanımı yasaklandı.

Tereyağı aroması eklenmiş ayçiçeği yağı ve margarinlerde “tereyağı tadında”, “tereyağı lezzeti”, “tereyağı keyfi” ve kokolin ürünlerinde “çikolata tadında”, “çikolata lezzeti”, “çikolata keyfi” gibi ifadeler, sütlü buz ürünlerinde “dondurma keyfi”, “dondurma lezzeti” gibi ifadelerin kullanımı engellendi. Zeytinyağı hariç bitkisel yağlarda zeytin veya zeytin ağacı görselleri ile “zeytinyağı tadında/lezzetinde” gibi ifadelerin kullanımı da bu kapsamda yasaklar arasına alındı.