Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Trabzon'da cuma namazını kıldırdı.

Sabri, Müslümanların Filistin ve Mescid-i Aksa ile olan bağlantısının, bir inanç bağlantısı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kur'an-ı Kerim'in Mescid-i Aksa'yı mukaddes kılmasının sebebi, Miraç gecesindeki o yükselişin Mescid-i Aksa'dan başlaması sebebiyledir. Bunun için diyoruz ki Mescid-i Aksa yer ve gök arasında bir kapıdır. Aynı şekilde sema ile yer arasında da bir kapıdır. Çünkü bütün peygamberler İsra gecesinde Hazreti Peygamber için semadan yere onun aracılığıyla inmişlerdir. Allah, Hazreti Peygamberin makamını yüceltmiştir hem dünyada hem de ahirette. Hazreti Adem'den Hazreti İsa'ya kadar bütün peygamberler, Hazreti Muhammed'in sancağı altında toplanacaktır."