Müşteriyi balıkla dövdüler: İade etmek istedi parmağından oldu

"’Sizin balığınız kokuyor’ dedim"

Konuyla alakalı konuşan Hamza Çetinkaya, "Ben iş çıkışında Salı günü kurulan semt pazarına uğrayıp evime çıkacaktım. İş çıkışında alışverişimi yaptım. Balıkçıya dedim ki ’Bana 2 adet çupra temizler misin?’ Tamam dedi, temizledi. Çankaya Mahallesi’ne evime geçtim. Geçtikten sonra eve varınca poşeti açtık. Balıkta acayip bir koku var. Ben de hanım da aynı şeyi dedi. ’Bu bizi zehirleyebilir, balık kokuyor’ dedi. Şimdi maddi durumu dar olan bir insanız. Yani tekrar bir daha alsam, o çupraya 300 lira para verdim. Bir daha vereceğim, 600 lira olacak bu bana. Gerisin geri uyumadım. Akşamda işe gideceğim zaten. Uyumadım, indim aşağıya. Dedim ki ’Sizin balığınız kokuyor.’ Ondan sonra balığı kokladı, ’Bunun neresi kokuyor?’ diye burnuma doğru dayadı, ’Sen ne yapıyorsun? Ben müşteriyim. Bana bu şekilde davranamazsın’ dedim. Ondan sonra ’Bu balık kokmuyor’ diye tabii etrafımı çevirdiler. Balık kokuyor. Ben dedim ki ’Bu balık kokuyor. Bunu çocuğum yese ya da biz zehirlensek, bu balık bir insandan daha mı önemli? İnsan sağlığıyla oynuyorsunuz’ dedim. Öyle deyince "Ya alacaksın ya tezgâha koyacaksın" dedi. Dedim "İyi, tezgâha koy. Bir garip gelirse alsın yesin. Benim hayrıma ver." Neyse, orada balıkları bıraktım" diye konuştu.