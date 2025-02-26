Ne lokum ne de baklava: Sonuç herkesi şaşırttı İşte Türkiye denince akla ilk gelen şey...

Türkiye denince akla ilk ne geliyor? "Information is Beautiful" tarafından yayımlanan yeni harita, ülkelerin dünya genelindeki en popüler özelliklerini gözler önüne serdi. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kaynaklardan alınan verilerle oluşturulan harita, Türkiye’nin hangi alanda öne çıktığını da gösterdi. Peki, Türkiye denince akla ne geliyor? İşte yanıtı!
İtalya: Kivi
Vietnam: Biber
Norveç: Pizza
Fiji: Maun ağacı
Afganistan: Afyon
Madagaskar: Vanilya
Mozambik: Grafiti
Suudi Arabistan: Silah ithalatı
Filipinler: Sosyal iletişim ağları
Japonya: Üstün özellikli yemekler
Güney Kore: Bilişim ve iletişim teknolojileri
Rusya: Gösterge paneli kameraları
Singapur: En sağlıklı insanlar
Sudan: Akasya zamkı
Tayland: Pirinç
Tayvan: Patenler
Finlandiya: Haber yayın organları
Almanya: En iyi pasaport
Hollanda: Kahve sevenler
Avusturya: Ücretli izin
Meksika: Limonlar
Türkiye: Tatil