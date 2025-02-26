Ne lokum ne de baklava: Sonuç herkesi şaşırttı İşte Türkiye denince akla ilk gelen şey...

Türkiye denince akla ilk ne geliyor? "Information is Beautiful" tarafından yayımlanan yeni harita, ülkelerin dünya genelindeki en popüler özelliklerini gözler önüne serdi. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kaynaklardan alınan verilerle oluşturulan harita, Türkiye’nin hangi alanda öne çıktığını da gösterdi. Peki, Türkiye denince akla ne geliyor? İşte yanıtı!

1 /22 İtalya: Kivi





2 /22 Vietnam: Biber





3 /22 Norveç: Pizza





4 /22 Fiji: Maun ağacı





5 /22 Afganistan: Afyon





6 /22 Madagaskar: Vanilya



7 /22 Mozambik: Grafiti





8 /22 Suudi Arabistan: Silah ithalatı







9 /22 Filipinler: Sosyal iletişim ağları





10 /22 Japonya: Üstün özellikli yemekler





11 /22 Güney Kore: Bilişim ve iletişim teknolojileri





12 /22 Rusya: Gösterge paneli kameraları





13 /22 Singapur: En sağlıklı insanlar





14 /22 Sudan: Akasya zamkı





15 /22 Tayland: Pirinç





16 /22 Tayvan: Patenler





17 /22 Finlandiya: Haber yayın organları





18 /22 Almanya: En iyi pasaport

19 /22 Hollanda: Kahve sevenler





20 /22 Avusturya: Ücretli izin





21 /22 Meksika: Limonlar



