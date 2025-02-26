Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Ne lokum ne de baklava: Sonuç herkesi şaşırttı İşte Türkiye denince akla ilk gelen şey...

Ne lokum ne de baklava: Sonuç herkesi şaşırttı İşte Türkiye denince akla ilk gelen şey...

13:4126/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Diğer
Sonraki haber

Türkiye denince akla ilk ne geliyor? "Information is Beautiful" tarafından yayımlanan yeni harita, ülkelerin dünya genelindeki en popüler özelliklerini gözler önüne serdi. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kaynaklardan alınan verilerle oluşturulan harita, Türkiye’nin hangi alanda öne çıktığını da gösterdi. Peki, Türkiye denince akla ne geliyor? İşte yanıtı!

İtalya: Kivi



Vietnam: Biber



Norveç: Pizza



Fiji: Maun ağacı



Afganistan: Afyon



Madagaskar: Vanilya


Mozambik: Grafiti



Suudi Arabistan: Silah ithalatı




Filipinler: Sosyal iletişim ağları



Japonya: Üstün özellikli yemekler



Güney Kore: Bilişim ve iletişim teknolojileri



Rusya: Gösterge paneli kameraları



Singapur: En sağlıklı insanlar



Sudan: Akasya zamkı



Tayland: Pirinç



Tayvan: Patenler



Finlandiya: Haber yayın organları



Almanya: En iyi pasaport

Hollanda: Kahve sevenler



Avusturya: Ücretli izin



Meksika: Limonlar



Türkiye: Tatil

#Türkiye
#ülke
#lokum
#baklava

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kusmak orucu bozar mı?