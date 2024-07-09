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Hayat

Nüfusun en yüksek olduğu 20 ülke: Türkiye 18. sırada yer aldı

Halil Akkoç
11:10 - 9/07/2024 Salı
Güncelleme: 11:22 - 9/07/2024 Salı
Yeni Şafak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin bülten yayımladı. Toplam doğurganlık hızı dünya ortalaması, 2023'te 2,31 çocuk oldu. Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının 1,51 çocukla dünya ortalamasının altında kaldığı görüldü. Toplam doğurganlık hızı 2023'te 1,51 olan Türkiye'nin, AB üyesi 27 ülke ortalamasının altında kaldığı görüldü. İşte nüfusun en yüksek olduğu 20 ülke.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin bülten yayımladı. TÜİK, Türkiye'nin dünya toplam nüfusunun yüzde 1,1'ini oluşturduğunu açıkladı.

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1 - Hindistan


Nüfusu: 1 milyar 428 milyon 627 bin 663

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2 - Çin


Nüfusu: 1 milyar 425 milyon 671

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3 - ABD


Nüfusu: 339 milyon 996 bin 563

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4 - Endonezya


Nüfus: 277 milyon 534 bin 122

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5 - Pakistan


Nüfus: 240 milyon 485 bin 658

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6 - Nijerya


Nüfus: 223 milyon 804 bin 632


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7 - Brezilya


Nüfus: 216 milyon 422 bin 446


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8 - Bangladeş


Nüfus: 172 milyon 954 bin 319

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9 - Rusya


Nüfus: 144 milyon 444 bin 359

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10 - Meksika


Nüfus: 128 milyon 455 bin 567

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11 - Etiyopya


Nüfus:  126 milyon 527 bin 60

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12 - Japonya


Nüfus:  123 milyon 294 bin 513

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13 - Filipinler


Nüfus: 117 milyon 337 bin 368

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14 - Mısır


Nüfus: 112 milyon 716 bin 598

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15 - Kongo Demokratik Cumhuriyeti


Nüfus: 102 milyon 262 bin 808

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16 - Vietnam


Nüfus: 98 milyon 858 bin 950

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17 - İran


Nüfus: 89 milyon 172 bin 767


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18 - Türkiye


Nüfus: 85 milyon 372 bin 377


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19 - Almanya


Nüfus: 83 milyon 294 bin 633


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20 - Tayland


Nüfus: 71 milyon 801 bin 279

#Türkiye
#Nüfus
#ABD
#Hindistan
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