Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin bülten yayımladı. Toplam doğurganlık hızı dünya ortalaması, 2023'te 2,31 çocuk oldu. Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının 1,51 çocukla dünya ortalamasının altında kaldığı görüldü. Toplam doğurganlık hızı 2023'te 1,51 olan Türkiye'nin, AB üyesi 27 ülke ortalamasının altında kaldığı görüldü. İşte nüfusun en yüksek olduğu 20 ülke.

1 / 21 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin bülten yayımladı. TÜİK, Türkiye'nin dünya toplam nüfusunun yüzde 1,1'ini oluşturduğunu açıkladı.

2 / 21 1 - Hindistan

Nüfusu: 1 milyar 428 milyon 627 bin 663

3 / 21 2 - Çin

Nüfusu: 1 milyar 425 milyon 671

4 / 21 3 - ABD

Nüfusu: 339 milyon 996 bin 563

5 / 21 4 - Endonezya

Nüfus: 277 milyon 534 bin 122

6 / 21 5 - Pakistan

Nüfus: 240 milyon 485 bin 658

7 / 21 6 - Nijerya

Nüfus: 223 milyon 804 bin 632



8 / 21 7 - Brezilya

Nüfus: 216 milyon 422 bin 446



9 / 21 8 - Bangladeş

Nüfus: 172 milyon 954 bin 319

10 / 21 9 - Rusya

Nüfus: 144 milyon 444 bin 359

11 / 21 10 - Meksika

Nüfus: 128 milyon 455 bin 567

12 / 21 11 - Etiyopya

Nüfus: 126 milyon 527 bin 60

13 / 21 12 - Japonya

Nüfus: 123 milyon 294 bin 513

14 / 21 13 - Filipinler

Nüfus: 117 milyon 337 bin 368

15 / 21 14 - Mısır

Nüfus: 112 milyon 716 bin 598

16 / 21 15 - Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Nüfus: 102 milyon 262 bin 808

17 / 21 16 - Vietnam

Nüfus: 98 milyon 858 bin 950

18 / 21 17 - İran

Nüfus: 89 milyon 172 bin 767



19 / 21 18 - Türkiye

Nüfus: 85 milyon 372 bin 377



20 / 21 19 - Almanya

Nüfus: 83 milyon 294 bin 633

