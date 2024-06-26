Onaylı Randevu Sistemi'nde kapsam genişledi: Tetkik amaçlı görüntüleme için 7 soru ve cevap

7-"Tetkik Amaçlı Görüntüleme İşlemlerinde Onaylı Randevu Sistemi"nden muaf olan gruplar var mı?





Muayene randevularında olduğu gibi tetkik amaçlı görüntüleme işlemi randevularında da 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları onay işleminden muaf tutulacak. Bu gruptaki hastalar için hastanelerden her zaman randevu verilebilecek.