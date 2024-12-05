Onların emeği bizim hazinemiz

Ömrüm yettiğince sanatımı yapacağım





Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülen Şanlıurfalı ahşap ustası Osman Nergiz, mesleğini son nefesine kadar sürdürmeyi hedefliyor.





4 çocuğuna da ahşap oyma sanatını öğreten Osman ustanın hünerli ellerinde tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde 30 yıldır dönen su değirmeninden Makedonya'daki Muratpaşa Camisi'nin kapısına kadar birçok eser hayat buldu. 57 yıldır sanatını icra ettiğini anlatan Nergiz, halk eğitimi ve sanat okullarında verdiği kurslarla birçok öğrenci yetiştirdiğini belirtti.





Nergiz, "70 yaşında halen ahşapla uğraşan bir kişiyim. Atölyeye gelip bu önlüğümü giydiğim zaman rahatlıyorum. Mezara kadar ömrüm yettiğince burada olacağım." ifadelerini kullandı.