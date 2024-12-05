Onların emeği bizim hazinemiz

'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülüne layık görülen zanaatkarlar, ömürlerini verdiklerini meslekleri geleceğe taşımak için çalışmaya devam ediyor. Kiminin eseri binlerce turistin ziyaret ettiği müzelerde sergileniyor kimininki de tarihi camilerin kapılarında bakışları üzerine çekiyor. İşte o zanaat ustalarının hikayeleri…
Dünya harikalarını mermere işliyor
İzmir'de baba mesleği taş işlemeciliği sanatını yarım asrı aşkındır sürdüren 68 yaşındaki Dursun Köroğlu, bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldığı ödülün gururunu yaşıyor. Ankara'da 13 yaşında babasının yanında başlayarak mesleği öğrenen Köroğlu, Dünyanın Yedi Harikası arasında bulunan İzmir Selçuk'taki Artemis Tapınağı ve Muğla Bodrum'daki Halikarnas Mozolesi'ni mermere işledi.
Köroğlu, "Çalışmalarım, Arkas Sanat Merkezi, Efes Müzesi ve Adnan Menderes Üniversitesinde sergileniyor. Esasen 7 harikayı da yapmayı planlamıştım. Sponsor olmayınca çalışma yarım kaldı ve kendi imkanlarımla yapmam mümkün değil" dedi.
Köroğlu, sanatının çeşitli zorluklar barındırdığını, tozun içinde çalışması nedeniyle koşulların kolay olmadığını da anlattı.
75 usta yetiştirdim
Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülmenin mutluluğunu yaşayan 60 yaşındaki Bitlisli baston ustası Cumali Birol, ilk günkü aşkla mesleğini sürdürüyor. Büyüklerinden öğrendiği bastonculuk sanatını 70 metrekarelik atölyesinde yaşatmaya çalışan Birol, makine kullanmadan tamamen el emeğiyle asırlık ceviz ağaçlarını bastona dönüştürüyor.
Bastonları, Selçuklu ve Osmanlı motifleri, zümrüt, yakut, sedef ve ebruyla süsleyen Birol, 80 baston çeşidiyle ulusal ve uluslararası festival ve fuarlara katılarak mesleğini tanıttı.
Atölyelerinde bugüne kadar 75 usta yetiştirdiğini anlatan Birol, "En büyük teşekkürü Cumhurbaşkanı'mıza ediyoruz. Bu ödülü bizlerle paylaşması, sahnede ismimizi zikretmesi bizi şereflendirdi” diye konuştu.
Ömrüm yettiğince sanatımı yapacağım
Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülen Şanlıurfalı ahşap ustası Osman Nergiz, mesleğini son nefesine kadar sürdürmeyi hedefliyor.
4 çocuğuna da ahşap oyma sanatını öğreten Osman ustanın hünerli ellerinde tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde 30 yıldır dönen su değirmeninden Makedonya'daki Muratpaşa Camisi'nin kapısına kadar birçok eser hayat buldu. 57 yıldır sanatını icra ettiğini anlatan Nergiz, halk eğitimi ve sanat okullarında verdiği kurslarla birçok öğrenci yetiştirdiğini belirtti.
Nergiz, "70 yaşında halen ahşapla uğraşan bir kişiyim. Atölyeye gelip bu önlüğümü giydiğim zaman rahatlıyorum. Mezara kadar ömrüm yettiğince burada olacağım." ifadelerini kullandı.
Yaşayan son çilingir ustası
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan son çilingir ustası Hüseyin Şahin Özdemir, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülmenin gururunu taşıyor.
46 yıldır ocak başında çekiç sallayarak tarihi evlere kilit üreten Özdemir, ödül almanın kendisine ayrı bir sorumluluk yüklediğini dile getirerek, "Şimdi işimize daha iyi sarılmamız gerektiğini ve bu sorumluluğu da en güzel şekilde yapmamız gerektiğini anladık. Bilgilerimize biraz daha bilgi katmamız, aynı seviyede ustalığımızın saymaması ve daha üst seviyelere çıkan ustalarımızı örnek alarak biz de onlara katılmamız gerektiğini biliyoruz. Onu bize hissettirdi." ifadelerini kullandı.
Emeğimin karşılığını şimdi aldım
Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüne layık görülen, Hereke ipek halı dokumacısı 58 yaşındaki Nuray Kıvanç, 35 yıllık emeğinin karşılığını ödülle almaktan mutluluk duyuyor.
Hereke'nin dünyaca ünlü halılarıyla henüz çocuk yaşta tanışan, ilkokulu bitirmesinin ardından 12 yaşında gittiği kursla dokumacılık öğrenen Kıvanç, tutkusu haline gelen Hereke ipek halı dokumasını, evlendikten sonra da sürdürerek ev ekonomisine katkıda bulundu.
Tezgah başındaki çalışmalarını, saç telinden ince ipek iple dokunan halıyı 5 senede tamamlamasıyla 2002 yılında taçlandıran Kıvanç, tüccarların elinde bulunan yarım kalan halıları tamamlayarak kültürün yaşatılmasına katkı sundu.
Fabrikasyon üretimin artmasıyla ilginin azaldığını dile getiren Kıvanç aldığı ödülle ilgili "Emeğin karşılığının olduğunu fark ettiğim için çok mutlu oldum" dedi.