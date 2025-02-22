Ördüğü bereleri Muş'ta görev yapan jandarmaya ulaşan 'Selma teyze': Seneye daha fazla göndereceğiz

"Bir oğlum var. O da askerliğini yaptı. Allah'ım tüm askerlerimizi korusun" diyen Selma Özmen, şunları söyledi:

"Dizlerimdeki rahatsızlığım nedeniyle sürekli evde oturuyorum. Bu sırada askerlerimize bere örme fikri aklıma geldi. Yalova Jandarma Komutanlığı'nı aradım. Bana 'Örebilirsiniz' dediler. Geçen yıl örüp gönderdim. Bu sene de arkadaşım Sabahat Bağdat ile toplam 81 bereyi dualarla örüp Yalova Jandarma Komutanlığı'na teslim ettik”