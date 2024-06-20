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Hayat

Osman Müftüoğlu 'Az yemenin sırrı' diyerek anlattı: 10 adımda iştahı kesmenin altın formülünü verdi

Pınar Görgü
15:42 - 20/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Kilo vermek isteyenler için aşırı yeme isteği ve sürekli açlık hissi, sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzmanlara göre, sağlıklı bir şekilde kilo vermek için düzenli egzersiz ve dengeli beslenme önemlidir. Fakat daha hızlı zayıflamak mümkün mü? Prof.Dr.Osman Müftüoğlu, 10 adımda iştahı kesmenin altın formülünü verdi.

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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kilo almamak ve sağlıklı beslenmek isteyenler için önemli ipuçlarını paylaştı.

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Aşırı yeme sorunu yaşayanlar için ise iştah azaltıcı önerilerde bulundu.

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İşte, 10 adımda iştahı kesmenin formülü...

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1- Daha sık ve bol su için: Su tüketimi, mideyi doldurarak tokluk hissi yaratır ve metabolizmayı hızlandırır.

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2-Daha çok posalı gıda tüketin: Lifli yiyecekler, uzun süre tok tutar ve sindirimi düzenler.



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3-Zencefili daha sık kullanın: Zencefil, iştahı bastırır ve mide rahatsızlıklarını giderir.

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4-Daha çok çiğneyin: Yavaş yemek yemek, beyne tokluk sinyallerinin daha hızlı ulaşmasını sağlar.

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5-Proteine yüklenin: Protein, diğer besinlere göre daha uzun süre tok tutar ve kas kütlesini korur.

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6-Daha fazla omega-3 kazanın: Omega-3 yağ asitleri, iştahı düzenler ve iltihaplanmayı azaltır.



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8-Daha çok baharat ekleyin: Baharatlar, metabolizmayı hızlandırır ve iştahı baskılar.

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9-Daha sık ve çok egzersiz yapın: Düzenli egzersiz, enerji dengesini sağlar ve iştahı kontrol altında tutar.

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10-Stresten uzak kalın: Stres, aşırı yeme isteğini tetikler; rahatlama teknikleriyle stresten arınmak önemlidir.

#Osman Müftüoğlu
#sağlıklı beslenme
#kilo vermek
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