Oyuncu ve sunucu Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı

"Tiyatro insanıydı"

Tamer Karadağlı, "Kenan Işık çok önemli bir kayıp. Hem sahne üstünde hem ekran önünde aynı zamanda çok önemli bir yazar ve yönetmendi. Sadece tiyatro oyuncusu değildi tiyatro insanıydı. Acımız büyük, kaybımız büyük" dedi.



