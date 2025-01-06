Pazarda skandal oyun: Parlak gözüksün diye üzerine saç spreyi sıkıp satıyorlar

Kestanenin tam da mevsimi ama pazar satıcılarının kirli oyunu kestane almadan önce iki kez düşünmenize sebep olabilir. Balıkesir'de bir seyyar satıcı elindeki kestanelerin daha canlı görünmesi için üzerine saç spreyi sıktı.
Canlı parlak görünsün diye kestanenin üzerine saç spreyi sıkan pazarcıların kirli oyunu ortaya çıktı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir satıcı, kestanenin parlak görünmesi için üstüne saç spreyi sıktı.
Bir satıcının daha çok para kazanmak için halkın sağlığıyla oynadığı görüldü. Alışverişe çıkanlar tezgahın hemen arkasında saç spreyini fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine zabıta ve polis pazarcının tezgahına el koydu ve tezgahı kaldırdı.
Bölgede bulunan bir pazarcı, "Mesela bazıları var parlatıcı sıkıyor yani 5 dakika sonra kuruyor. Hafif nemli bir bezle de silsen kestane parlıyor" dedi.
Durumun sadece kestaneden ibaret olmadığını söyleyen başka bir pazarcı ise, "Sadece bu kestanede yaşadığımız bir olay değil ki yani her şeyde böyle hileler var" ifadelerine yer verdi.
Kestanenin tam da mevsimi, sağlığa faydaları saymakla bitmiyor ama saç spreyi eklendiğinde bakın sağlığa nasıl zarar veriyor...
GETAT Hekimi Dr. Onur Aksoy, "Yediğimiz zaman mide-bağırsak sistemimize geçebilir. Bununla da karaciğere yük oluşturabilir. Alerjik reaksiyonlara neden olabilir" diyerek vatandaşları uyardı.