Pembe renk sevdalısı kadın 'nazar değdi' diyerek gözyaşlarına boğuldu

Babam ’başka renk olmaz mı’ diye sorduğunda da ’hayır, olmaz. Pembe almazsan giymem’ diye diretirdim. Babam da Isparta’yı alt üst eder, mutlaka pembe bir şey bulur ve gönlümü almak için getirirdi. O aldıklarını kucağıma alıp onlarla uyur, ’sabah olsa da giysem’ diye heyecanla beklerdim" şeklinde konuştu.