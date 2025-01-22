Sağlıklı yaşamak isteyenlerin yeni rotası 'orman banyosu': Neler yapılıyor?

Bu etkinliğin kesinlikle deneyimlenmesi gerektiğini vurgulayan Örgülü, şöyle devam etti:





"Bugün ben kendimi bulduğumu hissettim. Çünkü, uzun zamandır okul, hayat ve genel hayatın stresi… Her şeyi öğrenmemiz gerekiyor fakat bunun için çok kısa bir süremiz var. Bu çok yüksek bir stres seviyesine neden oluyor. Burada gelip doğayla kaynaşmak çok güzel. Buraya ilk gelirken stresli geldim, kaybolabiliriz veya bir durum olabilir diye.





Ama burada gayet rahat ve konforlu bir vakit geçirdim. Kendimle özleştiğimi hissettim bugün. Var olduğumu hissettim hatta buradaki her ağacın ve canlının varlığının olduğunu, üzüldüklerini, sevindiklerini, öldüklerini ve üzüldüklerini hissettim."



