Sakın yemeyin: İşte ne iftarda ne de sahurda mutfağınıza dahi sokmamanız gereken o besinler

Orucun adet olduğu üzere zeytin ya da hurma ve su ile açılmasından sonra yemeğe biraz çorba ve salata ile başlanabileceğini vurgulayan Diyetisyen Arabalı devamında etli sebze yemeği veya yağlı ve ağır olmayan bir et yemeği, salata veya söğüş, 1-2 dilim ekmek (pide ile tam tahıllı ekmeği değiştirerek) veya küçük bir porsiyon pilav veya makarna yenilebileceğini söyledi. Düşük yağlı labne veya süt ürünleri ile avokado, tuzsuz fındık, somon, zeytin ve zeytinyağı gibi sağlıklı doymamış yağların eklenebileceğini belirtti. Sağlıklı proteinin iyi bir kısmını almak için ızgara veya fırında yağsız et, derisiz tavuk ve balık yenilmesini; yağ veya şeker oranı yüksek kızarmış ve işlenmiş gıdalardan kaçınmak gerektiğini ifade etti.