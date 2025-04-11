Sarıyer'de villaların olduğu siteye el bombalı saldırı

Sarıyer'de motosikletli kasklı iki saldırgan villaların olduğu sitenin bahçesine el bombası attı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken villada hasar meydana geldi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

1 /7 Edinilen bilgiye göre caddede bulunan villaların olduğu sitenin önüne motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan bir süre çevrede dolaştı.

2 /7 Çevreyi kontrol ettikten sonra harekete geçen saldırganlardan biri villanın bahçesine el bombası attı.

3 /7 Bombanın bahçede patlaması sonucu villaların camları kırıldı.

4 /7 Olayda ölen ya da yaralanan olmazken villalarda hasar meydana geldi.

5 /7 Saldırı anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

6 /7 POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.