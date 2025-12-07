Sarıyer'de yol çöktü: Dereye düşen kamyon çıkarıldı

Sarıyer Uskumruköy'de sağanak yağışın ardından yol çöktü. Çökme sırasında bir pikap ve kamyon dereye düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayın yaşandığı noktaya bir kepçe ve vinç getirildi.
Kepçe dereye düşen hafriyat kamyonunun bulunduğu alana yakın bir noktada çalışma başlattı.
Dereye düşerek yan dönen kamyon, vinç yardımıyla düz hale getirildi.
Kamyon vinç yardımıyla düştüğü dereden çıkarıldı.
Dereye düşerek sürüklendiği belirtilen pikap için de ekiplerin çalışma yapacağı öğrenildi.