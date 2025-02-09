Şehir Rehberi

Pera Film’den “Sessiz Yolculuklar”
Pera Film, Macar Kültür Merkezi iş birliğiyle, Macar animasyon sinemasının güncel örneklerini bir araya getirdiği Sessiz Yolculuklar programını sinemaseverlerle buluşturuyor. 14-21 Şubat arasında Pera Müzesi web sitesinden erişime açık olacak programda, içsel dönüşümleri konu alan üç etkileyici Macar animasyonu gösterilecek. Macar Kültür Merkezi’yle birlikte gerçekleştirilen programda, özgün ve renkli dünyalarıyla dikkat çeken “Amok”, “Dev Oliver” ve “Alacakaranlıkta Meditasyon” adlı kısa animasyon filmler yer alıyor.
“Hayat Ağacı” Zeyrek’te kök salıyor
Fatih Belediyesi Zeyrek Akademi’de Klasik Türk Bezeme Sanatları Atölyesi hoca ve öğrencilerinin hazırladığı “Hayat Ağacı” sergisi sanatseverlerle buluştu. Tezhip ve minyatür sanatçısı Prof. Dr. Nil Sarı, minyatür sanatçısı Gaye Özen ve tezhip sanatçısı Emel Duan’ın öncülüğünde, 29 kişinin katılımıyla hazırlanan sergide, hayat ağacı konulu 52 çalışma izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Sergi, 16 Şubat’a kadar Zeyrek Akademi’de.
Trabzon’da her adımda barışa koşulacak
Vakıfbank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu “Her Adımda Barışa Koş” mottosuyla, 23 Şubat 2025 Pazar günü düzenlenecek. Karadeniz’in spor şehri Trabzon’da, mavinin yeşille buluştuğu eşsiz bir manzara eşliğinde düzenlenecek olan Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 45. yılında sporun birleştirici gücüyle toplumsal faydayı ön plana çıkarıyor. Maratondan elde edilecek kayıt gelirleri, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Atletizm Vakfı, UNICEF Türkiye Milli Komitesi ve Yeşilay’a bağışlanacak.
Hicaz’da 40 yıl
Belgesel yapımcısı, yönetmen, kameraman ve sunucu Ömer Faruk Aksoy’un Hicaz’daki dönüşümü belgeleyen fotoğraf sergisi, İsviçre’de sanatseverlerle buluşuyor. “İnsanlığın Parmak İzi: Bir Belgeselcinin Hicaz’da 40 Yılı” başlıklı program kapsamındaki sergi, Aksoy’un 1981’den 2017’ye kadar kutsal topraklarda yaşanan büyük değişimleri, kişisel deneyimlerini ve arşivindeki karelerin hikayesini izleyiciye sunuyor.
Onur konuğu Zeki Demirkubuz
Kısa filmin yaratıcı gücünü desteklemek amacıyla düzenlenen 21. Akbank Kısa Film Festivali, bu yıl 21. kez sinemaseverlerle buluşuyor. 17-27 Mart 2025 tarihleri arasında Selim Evci direktörlüğünde gerçekleşecek olan festival, kısa film tutkusunu paylaşanları bir araya getirirken, uluslararası bir platformda yeni bakış açılarına alan açmayı hedefliyor.
Bu yılın onur konuğu, Zeki Demirkubuz olacak. Son olarak Oscar ödüllerinde Türkiye’nin “En İyi Uluslararası Film” adayı olarak belirlenen “Hayat” filmine imza atan usta yönetmen, 21. Akbank Kısa Film Festivali “Deneyimler” bölümü kapsamında, genç sinemacılarla ve sinemaseverlerle buluşacak.
Fado’yu yaşayan ses CRR’de
Eleştirmenler tarafından “Fado’yu yaşıyor ve Fado ile nefes alıyor” şeklinde övgüyle söz edilen Crisv Branco, Portekiz geleneksel müziğini hem kendi ülkesinin hem de dünyaca ünlü şairlerin sözleriyle buluşturarak Fado’ya yeni bir kapı açıyor. Yeni albümü “Mãe” (Anne) ve 25 yılı aşan, 18 albümündeki en sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarla İstanbullu hayranlarıyla buluşacak Cristina Branco, 16 Şubat’ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda olacak.
11 ilin türküsü
Dr. Erdal Şahin şefliğindeki ESEV Türk Halk Müziği korosu, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde depremin yaşandığı 11 ilin hüzün kokan türkülerini seslendiriyor. 9 Şubat 2025 Pazar akşamı düzenlenecek konser saat 19.00’da Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde.
Sokak fotoğrafçılığı üzerine
Fotoğraf sanatçıları Soner Arkan ve Erdem Kılavuz ile gerçekleştirilecek, “Sokak Fotoğrafçılığı Üzerine Sunum ve Söyleşi” programı 16 Şubat günü saat 14.30’da Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde. Herkese açık ücretsiz etkinliğe tüm fotoğraf severler bekleniyor.
Müzikle merhaba
İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü mezunlarının özgün çalışmalarıyla dikkat çeken BİLGİ Müzik Label, dinleyicilere yeni bir müzik yolculuğu sunmaya devam ediyor. Besteci, müzisyen ve gitarist Emre Özdemir liderliğindeki Orchestra Twelve’in ilk teklisi “Hello World”, dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. Farklı müzik türlerini bir araya getiren yenilikçi çalışmalara ev sahipliği yapan label, şimdi de “Hello World” ile dinleyicilere eşsiz bir müzik deneyimi sunuyor.
Okuyarak iyileşiyoruz
Rami Kitap Kulübü, “Bibliyoterapi Okumaları” atölye çalışmasıyla kitapseverlere ev sahipliği yapıyor. Moderatör: Klinik Psikolog Ecem Yılmaz Öksüz’ün moderatörlüğünde 18 Şubat günü 12.00-13.00’te düzenlenecek etkinlikte Russ Harris’in “Gerçeğin Tokadı” isimli eseri okunacak. Atölyeye katılım ücretsiz.