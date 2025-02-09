Şehir Rehberi

Fado’yu yaşayan ses CRR’de

Eleştirmenler tarafından “Fado’yu yaşıyor ve Fado ile nefes alıyor” şeklinde övgüyle söz edilen Crisv Branco, Portekiz geleneksel müziğini hem kendi ülkesinin hem de dünyaca ünlü şairlerin sözleriyle buluşturarak Fado’ya yeni bir kapı açıyor. Yeni albümü “Mãe” (Anne) ve 25 yılı aşan, 18 albümündeki en sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarla İstanbullu hayranlarıyla buluşacak Cristina Branco, 16 Şubat’ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda olacak.