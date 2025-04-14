Sibel Can’dan yıllar sonra gelen itiraf: İlk kazandığı parayla ne yaptığını açıkladı

Ünlü şarkıcı Sibel Can, katıldığı bir YouTube programında samimi itiraflarda bulundu. Müzik yolculuğunu anlatan Can, kazandığı ilk parayla ne aldığını açıkladı. Öte yandan, ünlü şarkıcı verdiği kilolar ile gündeme geldi.
Sibel Can, son dönemde yenilenmiş tarzı ve fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Oldukça kilo verdiği gözlemlenen Sibel Can, en son olarak Miami'ye gitmişti.
Yeni imajı şaşırttı
Sibel Can'ın yeni imajını görenler şaşırdı.
YouTube programına konuk olan ünlü şarkıcı samimi açıklamalarda bulundu.
"Bebeklikten beri ödemim var"
Kilolu doğduğunu belirten Sibel Can, "Baya kilolu doğmuşum, bir gözüm kapalıymış. Annem diyor ki baya kiloluydun diyor o zamanlar. Bebeklikten beri bende ödem var" ifadelerini kullandı.
Kariyer yolculuğunu da anlatan Can, kazandığı ilk parayla ne aldığını söyledi.
"Beş katlı apartman aldım"
"Kazandığın ilk parayla ne aldınız?" sorusuna da yanıt veren Sibel Can, "Kazandığım ilk parayla ufak tefek şeylerin dışında; 5 katlı apartman aldım, altında dükkan da vardı" dedi.