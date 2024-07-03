Şifalı otun hasadı başladı: Köyün doktoru olarak biliniyor her derde deva

Adana'nın Feke ilçesinde, köylüler bir araya gelerek şifalı otun hasadını gerçekleştirdi. Toros Dağı eteklerinde yetişen altın kadar değerli bitki bin bir emekle toplanıp günlerce güneşte bekletiliyor. Köylülerin doktor olarak nitelendirdiği bu bitki her derde deva...
Adana'nın Feke ilçesinde köylüler doktor olarak nitelendirdikleri kantaron otu için bir araya gelerek hasat gerçekleştirdi.
Ev ekonomisine katkı sağlıyor
Tapan bölgesinde köyde her yerde kantaron toplayan kadınlar hem şifa dağıtıyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Ankara'dan yazları memleketi Feke'ye gelen ve kantaron yağının doğadaki şifa olduğunu aktaran Ayşe Bilgiç, “Kantaron yağı ve çayını kullanıyoruz. Kantaronun çiçek kısımlarını zeytin yağı ile 41 gün güneşte bekletiyoruz. Bunu süzüp açık yarada kullanıyorum. Çayını mide sorunları için kullanıyoruz. İlaçların hepsinin yan etkisi var ama bu yağın yok ve doğadan gelen şifa diyoruz” dedi.
Elden düşmeyen bitki
Bölgede bu yıl kantaron yağını kadınlar için ekonomiye kazandırdıklarını ve kooperatif bünyesinde satıldığını aktaran Hilal Köz ise, “Kantaron otunu kooperatif bünyesinde hasat yaptık. Şifa doktoru olarak bilinir. Elimizden düşmeyen bitki ilaç olarak kullanırız” dedi.
Köy sakinlerinden Belkız Özsoy ise "Bizim köyümüzün doktoru kantaron. Her ağrımızda yanıklarda biz bu otun yağını kullanırız” diye konuştu.
Kantaronun faydaları neler?
Kantaron, hafif ve orta düzeyde depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir ilaç olarak biliniyor. Düzenli kullanımda anksiyete ataklarını hafifletmeye yardımcı olabiliyor.
Kantaronun yara iyileşmesini teşvik edici özellikleri bulunuyor. Yara üzerine doğrudan uygulanması halinde iyileşme sürecini hızlandırıyor.
Kantaron, antioksidan bileşikler içermesiyle de pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Bu bileşikler serbest radikallerle savaşarak hücrelerde oluşan hasarın azalmasını sağlıyor.
Doğadan gelen bu mucize anti-enflamatuar özellikler taşıyor. Bu özelliğiyse özellikle hafif iltihaplar için faydalı olmasını sağlıyor.
Bazı durumlarda kantaron kullanımı mide rahatsızlıklarını hafifletmeye yardımcı olabiliyor. Kantaron yağı veya kremi, cilt problemlerini de hafifletiyor.