Şifalı otun hasadı başladı: Köyün doktoru olarak biliniyor her derde deva

Kantaron, antioksidan bileşikler içermesiyle de pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Bu bileşikler serbest radikallerle savaşarak hücrelerde oluşan hasarın azalmasını sağlıyor.





Doğadan gelen bu mucize anti-enflamatuar özellikler taşıyor. Bu özelliğiyse özellikle hafif iltihaplar için faydalı olmasını sağlıyor.