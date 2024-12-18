Hollanda’nın Heerlen şehrinde, erken Roma dönemine ait benzersiz bir keşif yapıldı. “Raadhuisplein” bölgesinde gerçekleştirilen kazılarda, MS sıfır yılına ait bir mezar ve mezarın içinde çömlek, bronz banyo aletleri gibi önemli eserler buldu. Yapılan araştırmalar sonucu arkeologlar bulunan mezarın, Flaccus isimli bir Roma askerine ait olduğu belirlendi.
Hollanda’nın Heerlen kentindeki arkeolojik kazılarda Roma İmparatorluğu’nun ilk dönemine ışık tutan tarihi bir bulguya rastlandı. Araştırmalar, MÖ 1. yüzyılın sonları ile MS 1. yüzyılın başlarına tarihlenen, Roma askeri Flaccus’a ait bir mezarı ortaya çıkardı.
Flaccus’un mezarında, dönemin günlük hayatına dair önemli detaylar sunan bir bronz banyo aleti (strigil), terra sigillata tipi çanaklar ve üzerinde “FLAC” adı kazılı tabaklar bulundu.
İsmi bilinen en eski kişi
Flaccus’un lakabının bu tabak üzerine kazınmış olması, onun bölge tarihindeki ismi bilinen en eski kişi olarak kayda geçmesini sağladı.
Askeri yerleşim yeri olarak kullanılmış
Yapılan analizler, yerleşim yerinin MS 0-20 yılları arasında, Roma’nın ilk İmparatoru Augustus dönemine ait olduğunu gösteriyor. Bu bulgu, Heerlen’in, o dönem “Coriovallum” adıyla bilinen bir askeri yerleşim olduğuna işaret ediyor.
İki önemli yolun kesiştiği noktada bulundu
Coriovallum, Via Belgica ve Via Traiana gibi iki büyük Roma yolunun kesişiminde yer alıyordu. MS 1. yüzyılın başlarında askeri bir üs olarak kurulan yerleşim, kısa sürede hareketli bir sivil yerleşim haline geldi. Günümüzde Heerlen, bu antik yerleşimin hamamlarına ev sahipliği yapıyor ve bu kalıntılar Hollanda’daki en büyük görülebilir Roma yapıları arasında bulunuyor.
"Roma yerleşimine dair en somut kanıt"
Kazıyı yürüten ADC ArcheoProjecten ekibi, Flaccus’un mezarının Heerlen’deki Roma yerleşimine dair en erken ve en somut kanıt olduğunu belirtti. Daha önce bölgede Roma dönemine ait çömlek parçaları bulunmuş olsa da, bunların yerleşimden mi yoksa yolculuk edenler tarafından mı bırakıldığı net değildi. Ancak bu mezar, bölgedeki erken Roma varlığını kesin olarak doğruluyor.
Flaccus’un mezarından çıkarılan eserler, temizlenip korunarak Heerlen’de inşa edilen yeni Roma Müzesi’nde sergilenecek.