"Roma yerleşimine dair en somut kanıt"

Kazıyı yürüten ADC ArcheoProjecten ekibi, Flaccus’un mezarının Heerlen’deki Roma yerleşimine dair en erken ve en somut kanıt olduğunu belirtti. Daha önce bölgede Roma dönemine ait çömlek parçaları bulunmuş olsa da, bunların yerleşimden mi yoksa yolculuk edenler tarafından mı bırakıldığı net değildi. Ancak bu mezar, bölgedeki erken Roma varlığını kesin olarak doğruluyor.

Flaccus’un mezarından çıkarılan eserler, temizlenip korunarak Heerlen’de inşa edilen yeni Roma Müzesi’nde sergilenecek.



