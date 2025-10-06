Sofraların vazgeçilmezi turşular tezgahları renklendirmeye başladı

Ürettiği turşuları perakende sebze halinde satan Arif Durmuş, 35 çeşit turşularının olduğunu belirterek, "Yaptığımız turşuların beğenilme oranı çok yüksek. Sivas’ta köfte gibi et yemeklerinin yanında acı, tatlı biber turşuları, salatalık turşuları ve ana karakter lahana turşuları daha çok tercih ediliyor. Kırmızı ve sarı renklerden oluşan 35 çeşitten oluşan canlı bir tezgâhımız var. Bu yüzden müşterilerin ilgi ve alakaları çok güzel. Bazı sebzeler sezonluk yetişiyor ve sezonunda kurulumu yapılıyor, bazıları ise 12 ay boyunca yetişebiliyor. Her sezonda o sebzenin turşusu bulunuyor. Erik, çağla, muşmula gibi sezonluk meyvelerden oluşan çeşitlerimiz var. Bu meyvelerin ayrı ayrı dönemleri var. Her meyveyi döneminde alıp taze bir şekilde kurulumunu yapıyoruz" diye konuştu.



