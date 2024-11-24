Son 6 gün: Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren uygulama 1 Aralık'ta başlayacak

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren uygulama için geri sayım başladı. 1 Aralık tarihinde başlayacak ve 1 Nisan 2025 tarihinde son bulacak olan zorunlu kış lastiği uygulamasına sayılı günler kaldı. Yetkililer araç sürücülerine uyarılarda bulunarak 7 derecenin altındaki havalarda güvenli sürüş için kış lastiği takılmasının avantajlı olduğunu vurguladı. Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından da kurallara uymayanlara para cezası uygulanacağı bildirildi. Peki, kış lastiği takmayan sürücüye ne kadar ceza verilecek? Kış lastiği takmamanın cezası ne olacak? Detaylar haberimizde...
1 Aralık tarihinde başlayacak ve 1 Nisan 2025 tarihinde son bulacak olan zorunlu kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala sürücüler lastikçilerin yolunu tuttu.
Yetkililer araç sürücülerine uyarılarda bulunarak 7 derecenin altındaki havalarda güvenli sürüş için kış lastiği takılmasının avantajlı olduğunu vurguladı.
Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından da kurallara uymayanlara 4 bin 69 lira ceza cezasının uygulanacağı bildirildi.
Kış lastiği uygulamasının detaylarına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olmasının zorunlu olduğunu vurguladı.
Uraloğlu, sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastiklerin de kış lastiği yerine geçtiğini anımsatarak "Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor; yine de araçlarımızda zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulunmasını sağlayalım. Kış şartlarına uygun donanım ve ekipmanla seyahatlerimizi gerçekleştirmeyi ihmal etmeyelim." ifadelerini kullandı.
Kurallara uymayanlara para cezası
Kurallara uymayanlara 4 bin 69 lira ceza uygulanacağını aktaran Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personelinin, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ile belediyelerin ilgili ekiplerinin denetimler için sahada olacağını bildirdi.
Uraloğlu, Bakanlık olarak kış şartlarına karşı tüm hazırlıkları tamamladıklarının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:
"Karayolları Genel Müdürlüğümüz, 68 bin 549 kilometrelik yol ağında 12 bin 634 makine-ekipman ve 13 bin 283 personelle hizmet verecek. Depolanan 737 bin 801 ton tuz ve kritik kesimler için hazırlanan 11 bin 576 ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisiyle kış aylarında yollarımızda kesintisiz trafik akışını sağlayacağız."