'Su şehri'nin içecek suyu kalmadı

Barajlarımızdaki su seviyesi yok denecek kadar az bir seviyeye inmiştir. Nilüfer Barajımız zaten birkaç ay öncesinde sıfırlanmıştı. Doğancı Barajı'nda da çok az bir miktarda suyumuz kaldı. Çınarcık Barajı henüz tam anlamıyla tamamlanmadığı için can suyu olarak 100 bin metreküp gibi bir aktarım olsa da şu anda beklenen yağışlar yağmadığı için şehir maalesef susuzlukla mücadele ediyor ve bu kapsamda da planlı su kesintileriyle bir nebze de olsa şehrin tasarruf yapması yönünde birtakım işlemler sürüyor" dedi.