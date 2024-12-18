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Süphan Dağı'nda mercek bulutu görenleri kendine hayran bıraktı

Süphan Dağı'nda mercek bulutu görenleri kendine hayran bıraktı

09:4218/12/2024, Çarşamba
IHA
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<p>Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 rakımıyla Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olan Süphan Dağı zirvesinde mercek bulutu belirdi.</p>
Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 rakımıyla Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olan Süphan Dağı zirvesinde mercek bulutu belirdi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Süphan Dağı'nın zirvesinde oluşan mercek bulutu görenleri mest etti.

Sürücüler tarafından fark edilen mercek bulutu cep telefonu ile kayda alındı.

Rıdvan Emen isimli vatandaş, "Seyahat esnasında mercek bulutunu gördüm. İlgimi çekti ve bir süre bulutu izledik. Hem izledik hem de telefonumla kaydettim" dedi.

#Süphan Dağı
#Bitlis
#Manzara
#Mercek bulutu

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