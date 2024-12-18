Süphan Dağı'nda mercek bulutu görenleri kendine hayran bıraktı

Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 rakımıyla Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olan Süphan Dağı zirvesinde mercek bulutu belirdi.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Süphan Dağı'nın zirvesinde oluşan mercek bulutu görenleri mest etti.
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Sürücüler tarafından fark edilen mercek bulutu cep telefonu ile kayda alındı.
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Rıdvan Emen isimli vatandaş, "Seyahat esnasında mercek bulutunu gördüm. İlgimi çekti ve bir süre bulutu izledik. Hem izledik hem de telefonumla kaydettim" dedi.
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