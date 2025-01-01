Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri yeni yılın ilk gününde de sürdü

"Yeni yılda ülkeme gidiyorum, çok mutluyum"

​​​​​​​Sidra Kuse de Türkiye'de okula gittiğini belirterek "Savaş bitti ülkemize gidiyoruz. Allah razı olsun, bizlere yardım ettiniz. Teşekkür ederim. Yeni yılda ülkeme gidiyorum çok mutluyum" diye konuştu.