Taklit-tağşiş gıdalar listesine 22 yeni ürün eklendi: Listede bal, yoğurt, kıyma ve zeytinyağı gibi ürünler yer aldı





Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları, 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yapan firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.





Listeye toplam 22 yeni ürün daha eklendi. Listede bal, yoğurt, kıyma ve zeytinyağı gibi ürünler yer aldı.