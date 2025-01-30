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Tam 5,5 yıl sürdü: Bunamanın bir belirtisi daha ortaya çıktı

Tam 5,5 yıl sürdü: Bunamanın bir belirtisi daha ortaya çıktı

14:0330/01/2025, Perşembe
AA
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Bilim adamları, kolesterol seviyesi sabit olmayan kişilerin demansa yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu tespit etti. "Neurology" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, kolesterol değişiminin en belirgin olduğu gruptaki kişilere ilerleyen yıllarda demans tanısı konulması riskinin, en az değişim görülen gruptakilere kıyasla yüzde 60 daha fazla olduğu belirlendi.

Bunama olarak da bilinen demansın bir belirtisi daha ortaya çıktı.

Science Daily'nin haberine göre, demans tanısı bulunmayan ve yaş ortalaması 74 olan 9 bin 846 katılımcının kolesterol seviyeleri, çalışmanın başlangıcında ve takip eden üç yıl boyunca birer kez ölçüldü.


Son muayenenin ardından ortalama 5,5 yıl takip edilen katılımcılar, her sene hafıza becerilerinin ölçüldüğü testlere de tabi tutuldu.


Araştırmacılar, katılımcıları ilk ve son kolesterol sonuçları arasındaki değişim miktarına göre 4 gruba ayırdı.


Çalışma sonucunda kolesterol değişiminin en belirgin olduğu gruptaki kişilere ilerleyen yıllarda demans tanısı konulması riskinin, en az değişim görülen gruptakilere kıyasla yüzde 60 daha fazla olduğu belirlendi.

Araştırmanın bulguları "Neurology" dergisinde yayımlandı.

#Kolestrol
#demans
#Sağlık
#Neurology

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