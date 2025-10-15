Tarihin kalbinde bir festival: Kültür Yolu Mardin'de





MARDİN, ŞAHMERAN’IN VE MEZOPOTAMYA’NIN İZİNDE SANATLA BULUŞUYOR





Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında, kentin dört bir yanında farklı sanat disiplinlerini bir araya getiren etkileyici sergiler sanatseverlerle buluşacak. Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Sergi Salonu’nda açılacak “Şahmeran Yarısı Yılan Yarısı İnsan” sergisi, kadim Şahmeran efsanesini çağdaş sanatçıların ve camaltı halk sanatçılarının özgün anlatımıyla yeniden yorumluyor. Sergi, çağdaş sanat ile geleneksel halk sanatını bir araya getirerek efsanenin büyüsünü günümüze taşıyor.





Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde açılacak “Mezopotamya’nın Gizemli Kokuları” sergisi, arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan kokuların izinden giderek ziyaretçileri binlerce yıl öncesine uzanan büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor. Sergide, Mezopotamya dönemine ait koku kaplarının replikaları, kil tablet örnekleri, kadim formüller ve parfümler yer alıyor.





Aynı mekânda ayrıca “Paranın Yüzünde Anadolu: Sikkelere Yansıyan Mardin” ve “Millî Kütüphane Hazineleri: Mardin Şer’iye Sicillerinde Toplumsal Yaşam ve Aile” sergileri de ziyaretçilerle buluşacak. Bu özel sergiler, Mardin’in köklü tarihini, kültürel mirasını ve geçmişin hikâyelerini sanatın diliyle günümüze taşıyor.





Festival süresince şehir genelinde de birbirinden özel sergiler sanatseverlerle buluşacak. Cumhuriyet Meydanı’nda “Gökyüzünden Türkiye”, Zinciriye Medresesi’nde “Adil-i Mutlak”, Mardin Müzesi’nde ise “Yaşayan Miras: Telkâri Sergisi”, “Türkiye’nin Minyatürleri Sergisi”, “Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması” ve “Türkiye’nin Ustaları Belgesel Gösterimi” yer alacak. Ayrıca “Bana Bir Masal Anlat” adlı mapping gösterisi, Mardin Müzesi’nin yan duvarında görsel bir şölen sunarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.



