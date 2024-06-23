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Hayat

Tatilciler akın etti: Gözde tatil beldesinden 450 ton çöp çıktı

10:58 - 23/06/2024 воскресенье
DHA

Kurban Bayramı tatilinde tatilcilerin akınına uğrayan Tekirdağ'ın turistik ilçesi Marmaraereğlisi'nden 450 ton çöp çıktı. Yaklaşık 30 bin nüfusa sahip ilçenin nüfusu bazı günler 500 bine ulaştı.

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Tekirdağ'ın İstanbul'a sınır, Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçesi Marmaraereğlisi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. Yaklaşık 30 bin nüfusa sahip ilçenin nüfusu bazı günler 500 bine ulaştı.

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İlçede yazlık konutlar, oteller, pansiyonlar dolarken, günübirlik gelenlerle birlikte ilçe en kalabalık bayramlarından birini yaşadı.


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'Ekmek üretimini 4 kat artırdık'


Marmaraereğlisi ilçesinde fırın işletmeciliği yapan Uğur Kaya, kış aylarındaki üretiminden şu an 4 kat fazla ekmek üretimi yaptıklarını söyledi. Kaya, "Bu yoğunluğu bekliyorduk. Geçen sene de bayram tatili 9 günlük bir süreçte oluştu ve biz geçen seneden hazırlıklıydık."

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"Bölgedeki esnafımızla zaten bu konuda irtibat halindeydik, yoğunluğumuzu karşıladığımızı düşünüyoruz fırıncı esnaf olarak. Kış ile bayram tatilindeki oranımız yaklaşık 4 katı ve 4 katı fazla bir üretim yaptık" dedi.

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İlçede balık restoranı işleten Sermettin Şengüllü, kalabalık beklediklerini ancak bu kadar tahmin etmediklerini belirterek, "Bekliyorduk ancak bu kadar değil. Kalabalıktı, yoğundu. İşlerimiz de güzel oldu" dedi.

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#Kurban Bayramı
#tatil
#çöp
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