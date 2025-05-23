TATLI BADEM YAĞI NASIL KULLANILIR?





Posta.com.tr'de yer alan habere göre tatlı badem yağını cilt bakımında kullanmak oldukça basittir. İşte bazı öneriler:





Nemlendirici olarak: Bir miktar tatlı badem yağını avuç içine alın ve temizlenmiş cildinize masaj yaparak uygulayın. Özellikle gece yatmadan önce kullanarak cildin derinlemesine nemlenmesini sağlayabilirsiniz.





Göz altı kremi olarak: Bir damla tatlı badem yağını parmak uçlarınızla göz altı bölgesine nazikçe masaj yaparak uygulayın. Bu uygulamayı düzenli olarak yaparak göz altı halkalarının görünümünü azaltabilirsiniz.



