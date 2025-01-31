Temas ile bulaşıyor: Sayısı her geçen gün artıyor

Akyol, “Koğuşlar, hastaneler, yurtlar gibi toplu yaşam alanlarda daha fazla bulaşıcı etkiye sahiptir. Mağazalarda kıyafet değişimi esnasında dahi parazitinin bir insandan başka bir insana kolayca bulaşabildiğini görüyoruz. Uyuzun en temel belirtisi özellikle de gece kaşıntılarıdır. Bu kaşıntıların yanı sıra deride bazı döküntüler meydana gelir. Ancak bu döküntülerden dolayı deride yaşanan kızarıklar özellikle de genital bölgelerde, göbek çevresinde, bileklerde ve parmak araları gibi bölgelerde görülür ve deride kaşıma izlerine neden olabiliyor” dedi.