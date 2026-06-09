Teşkilat dizisinden bir ayrılık haberi daha geldi: Toplam 4 oyuncu veda edecek

Burak Arlıel’in yönetmen koltuğuna oturduğu, Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı diziden Rabia Soytürk, Serhat Tutumluer, Erkan Bektaş’ın ardından bir ayrılık daha yaşanacak.
TRT1’in 6 sezondur pazar akşamlarına damgasını vuran dizisi “Teşkilat” bu akşam ekrana gelecek 184. Bölümüyle heyecanlı bir sezon finali yapıyor.
Burak Arlıel’in yönetmen koltuğuna oturduğu, Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı dizide Rabia Soytürk, Serhat Tutumluer, Erkan Bektaş’ın ardından bir ayrılık daha yaşanacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre operasyonlarla geçen 6. sezonun final bölümünde başarılı aktör Yıldıray Şahinler’in hayat verdiği Davut hikâyeye veda ediyor. Dizinin kötü adamı Davut’un hain saldırısı sonrası düğün bir faciaya dönüşürken Altay (Tolga Sarıtaş) canı pahasına Davut’u durdurmaya yemin eder.
Yıldıray Şahinler