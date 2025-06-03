TİKA'nın desteğiyle Kolombiya'da 550 öğrenciye modern eğitim ortamı sağlandı

Burada konuşan Bakan Yardımcısı Carrasco, "TİKA'nın bölgelerimiz ve öğrencilerimiz için yürüttüğü bu destek çalışması sadece bir mobilya teslimi değil, aynı zamanda dayanışmanın, umudun ve kardeşliğin güçlü bir sembolüdür. Bu çaba hepimiz için büyük anlam taşıyor." dedi.





Bastidas da kentin mevcut zorluklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bölgemizin en saygın eğitim kurumlarından biri olan bu okulda hayata geçirilen proje, ihtiyaçların sürdüğü Buenaventura'da uluslararası işbirliğinin somut ve olumlu sonuçlar doğurabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu anlamlı katkı için Türkiye Cumhuriyeti'ne ve TİKA'ya şükranlarımızı sunuyoruz."



