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TIME Dergisi 2024'ün En İyi 100 Fotoğrafı arasında 'Soykırım Selfisi'ne de yer verdi

TIME Dergisi 2024'ün En İyi 100 Fotoğrafı arasında 'Soykırım Selfisi'ne de yer verdi

Nisa Nur Çavuşoğlu
16:4527/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
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<p>7 Ekim 2023'ten beri Gazze'yi bombalayan İsrail ordusuna bağlı kadın askerler, 19 Şubat'ta Gazze Şeridi sınırında harabeye çevirdikleri evlerin önünde poz verdi. Soykırımcı İsrail, Gazze'de 40 binden fazla sivili katletti. 1,5 milyondan fazla sivil ise zorunlu göçe maruz kaldı. </p>
7 Ekim 2023'ten beri Gazze'yi bombalayan İsrail ordusuna bağlı kadın askerler, 19 Şubat'ta Gazze Şeridi sınırında harabeye çevirdikleri evlerin önünde poz verdi. Soykırımcı İsrail, Gazze'de 40 binden fazla sivili katletti. 1,5 milyondan fazla sivil ise zorunlu göçe maruz kaldı.

TİME Dergisi, 2024'ün En İyi 100 Fotoğrafı arasında Gazze'de yaşanan işgale, sivil katliamlarına, zorlu hayat koşulları altında yaşam mücadelesi veren çocuklara ve 40 binen fazla insanı katleden İsrail askerlerinin 'Soykırım Selfisi'ne de yer verdi.

Ellerinin avuçlarına öldürülen Filistinlilerin isimleri yazılmış protestocular, 1 Eylül'de Polonya'nın Varşova kentinde sessizce yürüyor. Protestocuların ellerinde Gazze'de İsrail tanklarının araçlarını bombaladığı, akrabalarının cansız bedenleri arasından görevlilere saatlerce "Beni almaya gelecek misiniz? Korkuyorum." diye yalvaran 6 yaşındaki Hind Recep'in, Gazze’de doğdu, doğduktan 4 gün sonra anneleriyle birlikte katledilen ikiz bebekler Asir ve Aysel'in de isimleri yer aldı.

Filistinliler, 14 Haziran'da Gazze'nin Deir al-Balah kentinde Ebu Ayşe ailesinin evine düzenlenen İsrail saldırısının ardından enkaz ve tozdan kurtulmaya çalıştı. Ailenin geri kalan üyeleri ise çocuklarıyla beraber enkaz altında kaldı.

Gazzeli bir çocuk, 21 Şubat'ta Gazze Şeridi'ndeki Refah'ta harabeye dönen evlerinin kırık penceresinden hayal şehre dönen fakat bir zamanlar oyunlar oynadıkları mahallelerine bakıyor. Savaş nedeniyle yerinden edilen yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin artık penceresinden dışarıya bakabilecekleri bir evi bile kalmadı.

Refah'taki Tel al-Sultan bölgesine sığınan Filistinli çocuklar, 29 Şubat'ta Ramazan öncesinde sığındıkları çadırlarını fenerlerle süsledi.

#Gazze
#Time
#Refah
#2024 yılının fotoğrafları

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