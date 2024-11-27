TIME Dergisi 2024'ün En İyi 100 Fotoğrafı arasında 'Soykırım Selfisi'ne de yer verdi

Gazzeli bir çocuk, 21 Şubat'ta Gazze Şeridi'ndeki Refah'ta harabeye dönen evlerinin kırık penceresinden hayal şehre dönen fakat bir zamanlar oyunlar oynadıkları mahallelerine bakıyor. Savaş nedeniyle yerinden edilen yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin artık penceresinden dışarıya bakabilecekleri bir evi bile kalmadı.