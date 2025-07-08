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Tokat'ta 55 yaşındaki sürücü adayı 2 dosya yaktı: 12'nci sınavda ehliyet almaya hak kazandı

Tokat'ta 55 yaşındaki sürücü adayı 2 dosya yaktı: 12'nci sınavda ehliyet almaya hak kazandı

10:378/07/2025, Salı
IHA
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Tokat'ta yaşayan Hülya Sungur, ehliyet için başvurduğu sınavda iki kez dosya yakmasına rağmen 12. denemesinde direksiyon sınavını kazanarak ehliyet hayaline kavuştu.

Tokat'ta ev hanımı olan 55 yaşındaki Hülya Sungur, azmiyle örnek bir başarıya imza attı. Ehliyet almak için bir sürücü kursuna kayıt yaptıran Sungur, 11 direksiyon sınavında başarısız olarak iki kez dosya yaktı.

Pes etmeyen Sungur, yeni dosya açtırıp 12'nci denemesinde sınavı hatasız şekilde geçerek ehliyet almaya hak kazandı. Sungur'un azmi ve kararlılığı, aynı yoldan geçen birçok adaya ilham kaynağı oldu.

Sınav sürecinde birçok zorlukla karşılaştığını ancak hiçbir zaman umudunu yitirmediğini belirten Hülya Sungur, "Üçüncü dosyamda 12'nci seferde ehliyeti aldım. Pes etmedim, devam ettim. Eşim çok destek oldu. Her kalmamda pes etmek yok dedi. Kaldığımda eve çok ağlayarak gittim. Sonunda başardım. Hocam da hep destek oldu. Hocam da pes etmek yok dedi. Beraber başardık" dedi.



#sürücü
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