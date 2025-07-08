Tokat'ta 55 yaşındaki sürücü adayı 2 dosya yaktı: 12'nci sınavda ehliyet almaya hak kazandı

Sınav sürecinde birçok zorlukla karşılaştığını ancak hiçbir zaman umudunu yitirmediğini belirten Hülya Sungur, "Üçüncü dosyamda 12'nci seferde ehliyeti aldım. Pes etmedim, devam ettim. Eşim çok destek oldu. Her kalmamda pes etmek yok dedi. Kaldığımda eve çok ağlayarak gittim. Sonunda başardım. Hocam da hep destek oldu. Hocam da pes etmek yok dedi. Beraber başardık" dedi.







