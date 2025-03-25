Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Tokat'ta kadınlar tek tek sarıyor: Avrupa'ya ihraç ediliyor, taleplere yetişemiyorlar

Tokat'ta kadınlar tek tek sarıyor: Avrupa'ya ihraç ediliyor, taleplere yetişemiyorlar

14:2525/03/2025, Salı
AA
Sonraki haber

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kadınların bölgenin coğrafi işaretli yapraklarından hazırladığı sarmalar, Almanya, Hollanda, Fransa ve Belçika'nın da aralarında olduğu Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2019'da coğrafi işaretle tescillenen Tokat Narince salamura asma yaprağı, kadınlar tarafından pirinçli içle sarılıp paketleniyor.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, kurdukları kooperatifle hem kadınları istihdam ettiklerini hem bölgenin en değerli ürünü asma yaprağını değerlendirdiklerini söyledi.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile proje hazırladıklarını anlatan Karagöl, şöyle konuştu:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın verdiği desteklerle, kooperatifimizde kadınların özellikle yaprağı sarımdır, paketlemedir, bunları vakumlamadır, diğer ürünler için aldığımız destek neticesinde kurduğumuz işletmemizdeyiz.

Burada özellikle katma değerin artarak kadınlarımızı nasıl ekonomiye kazandırır, onların ev ekonomilerine katkıda bulunuruz diye yaptığımız çalışmayı yürütüyoruz"

Kooperatifte çalışan Melek Yıldırım da "Burada 3 yıldır çalışıyorum. Yaprak sarıyoruz. Başkanımızın böyle yer açmasından dolayı mutluyuz. Orta yaş bayanlar için bulunmaz nimet. Ekmeğimizi kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ayda 6 ton sarma üretimi yapıyoruz"

Kooperatifte günlük 250 kilogram sarma ürettiklerini ve bunları Avrupa'ya gönderdiklerini belirten Karagöl, "Ayda 6 ton sarma üretimi yapıyoruz. Erbaa'da kadınlarımızın bağda ürettikleri yaprağı kooperatifte sararak Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Avrupa'nın çoğu yerine gidiyor. Almanya'da toplanıp Hollanda, Fransa, Belçika gibi Avrupa'nın birçok yerine gönderiyoruz" dedi.


#Tokat
#Erbaa
#Yaprak

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayram namazı kaçta kılınacak? 2025 Ramazan bayramı namazı saatleri il il namaz vakitleri