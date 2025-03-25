Tokat'ta kadınlar tek tek sarıyor: Avrupa'ya ihraç ediliyor, taleplere yetişemiyorlar

"Ayda 6 ton sarma üretimi yapıyoruz"

Kooperatifte günlük 250 kilogram sarma ürettiklerini ve bunları Avrupa'ya gönderdiklerini belirten Karagöl, "Ayda 6 ton sarma üretimi yapıyoruz. Erbaa'da kadınlarımızın bağda ürettikleri yaprağı kooperatifte sararak Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Avrupa'nın çoğu yerine gidiyor. Almanya'da toplanıp Hollanda, Fransa, Belçika gibi Avrupa'nın birçok yerine gönderiyoruz" dedi.



