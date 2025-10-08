Torul Cam Seyir Terası 240 metre yüksekliğiyle nefes kesiyor: Geçen yıl 100 bin kişiyi ağırladı

Beytullah Yılmaz da, "Trabzon’dan geliyoruz, buranın meşhur olduğunu duyduk. Çok beğendik. Aşırı bir rüzgar var ama memnun kaldık. Biraz sallanıyor ama manzarası güzel. Herkese tavsiye ederim. Eşim ilk başta çıkarken biraz korktu ama şu anda alıştı" diye konuştu.







