Trabzon'da 3 çöp ev boşaltıldı: Tonlarca atık çıkarıldı bölge dezenfekte edildi

Bu kapsamda ekiplerimiz, 1 nolu Beşirli, Soğuksu ve Fatih mahallelerimizde bulunan ve şikayete konu olan evlerde ve çevrelerinde, biriktirilmiş çöp ve atık malzemeleri kaldırıp bertaraf etti. Çalışmalara katılan, destek veren personelimize ve bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Halkımızın sağlığını tehdit eden her türlü olumsuzlukla mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.