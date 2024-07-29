Troya Savaşı'nın izleri aranıyor

Troya Savaşı'na ait arkeolojik verilere ulaşmak





Troya Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, "Troya'daki 2024 yılı kazıları devam ediyor. Bu seneki kazılarımızı Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve destekleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) destekleri ve İçdaş'ın ana sponsorluğunda devam ettiriyoruz. Troya'daki kazılar bu yıl 160'ncı yılını aşıyor. 160 yıldan fazladır burada kazı çalışmaları yapılıyor. 1863'te Frank Calvet, daha sonra Heinrich Schliemann, Wilhelm Dörpfeld, Carl W.Blegen ve Manfred Osman Korfmann kazıları, 2015 yılından bu yana da ÇOMÜ adına biz kazıları devam ettiriyoruz. Buradaki kazıların ana amacı yani eski bu tüm 160 yıllık kazılar sırasında pek çok soruya cevap aranıyor. Bu sorulardan en önemlilerinden bir tanesi Troya'da, Homeros Troya'sının bir aşağı kent olup olmadığının cevabıydı. Çünkü eski kazı raporlarına baktığımızda biraz kalenin küçük olduğu, Homeros'un anlatımlarına pek benzemediği konusunda kuşkular söz konusuydu. Fakat özellikle Korfmann dönemi kazılarında bir Son Tunç Çağı yani Homeros Troya'sının Son Tunç Çağı'na ait bir aşağı şehir olduğu ortaya çıktı. Bizde Agora dediğimiz, Hellenistik Roma Döneminin Agora alanının içinde kazı yapıyoruz. Burada kazı yapmamızın ana nedenlerinden bir tanesi özellikle Homeros Troya'sına ilişkilendirilen Son Tunç Çağı Güney girişinin devamı yani büyük görkemli Troya Kalesinin dışında arkeolojik olarak neler olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Eski kazı sonuçlarını özellikle Korfmann dönemi kazı sonuçlarını biraz daha desteklemeye çalışıyoruz. Önceki yıllardaki kazı çalışmaları burada bir aşağı kentin var olduğunu ama özellikle Güney girişinde bir Güney Kutsal alanının söz konusu olduğunu ama burada asıl önemli olan diğer hafirlerin gözden kaçırdığı, biz şuan Son Tunç Çağı bir giriş ve kent meydanı gibi bir alanı kazıyoruz. Hiç kuşkusuz burada önemli sürpriz buluntulara önümüzdeki haftalarda rastlayacağız. Buradaki ana amacımızdan bir tanesi Son Tunç Çağı ve Homeros Troya'sına ait ve belki de Troya Savaşı'na ait arkeolojik verilere ulaşmak" dedi.