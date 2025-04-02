Tuğçe Tayfur'dan babasıyla yeni kare: Ümitsiz bir bekleyiş bu

Bundan saatler sonra ise Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı bir paylaşım yaptı.

Şirin Gözalıcı, "Seni sevmem için dolu sebeplerim var.. Sen benim canımın sol yanısın... Nurlarda uyu Kral Dayım. Hani diyordun ya bize ,siz benim meleklerimsiniz... Meleklerin seni çok özlüyor..." notunu düştü.