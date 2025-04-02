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Tuğçe Tayfur'dan babasıyla yeni kare: Ümitsiz bir bekleyiş bu

Tuğçe Tayfur'dan babasıyla yeni kare: Ümitsiz bir bekleyiş bu

08:472/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
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Arabesk müziğin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Tayfur'un Necla Nazır'dan dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, babasıyla yeni bir fotoğrafını paylaştı.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

4 Ocak Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur'un arasının bozuk olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasının vasiyetinde adının geçmemesine tepkisiz kalmamış ve "Bu işin peşini bırakmayacağım" demişti.

Geçtiğimiz haftalarda doğum gününü kutlayan ve babasını anmayı unutmayan Tuğçe Tayfur, merhum sanatçı Ferdi Tayfur'la yeni bir fotoğrafını paylaştı.

Ünlü isim, babasıyla pozuna "Ümitsiz bir bekleyiş bu" notunu düştü.

Bundan saatler sonra ise Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı bir paylaşım yaptı.

Şirin Gözalıcı, "Seni sevmem için dolu sebeplerim var.. Sen benim canımın sol yanısın... Nurlarda uyu Kral Dayım. Hani diyordun ya bize ,siz benim meleklerimsiniz... Meleklerin seni çok özlüyor..." notunu düştü.

#Ferdi Tayfur
#Tuğçe Tayfur
#Necla Nazır

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