TÜİK korkunç verileri paylaştı: Türkiye'de en fazla ölüme yol açan şey belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ait ölüm istatistiklerini paylaştı. Verilere göre, Türkiye’de en fazla ölüme yol açan nedenler belli oldu. İşte Türkiye'de en çok ölüme sebep olan nedenler ve hayatını kaybedenlerin sayıları.
Enfeksiyon ve parazit hastalıkları: 19 bin 591 kişi
Tüberküloz: 311 kişi
Meningokok enfeksiyonları: 7 kişi
Birkaç saat içinde hayati tehlikeye sebebiyet verici olabilen ağır bir hastalıktır. Meningokok olarak da adlandırılan Neisseria meningitidis bakterileri, genellikle menenjit adı verilen iltihaplı beyin zarı iltihabına ve nadiren de kan dolaşımı enfeksiyonuna (sepsis) yol açarlar.
Septisemi: 17 bin 881 kişi
Bakterilerin kana girerek yayılıp dolaşmasıyla ortaya çıkan enfeksiyon olarak bilinir. İlerlemesi durumunda ise organlarda hasara hatta ölüme kadar gidebilir.
Viral hepatitler: 248 kişi
Virüslerin neden olduğu karaciğer iltihaplanmasıdır.
İyi huylu ve kötü huylu tümörler: 79 bin 76 kişi
Kötü huylu tümörler: 77 bin 67 kişi
Dudak, ağız boşluğu, yutağın kötü huylu tümörü: 814 kişi
Özofagusun kötü huylu tümörü: 817 kişi
Yemek borusu kanseri genellikle yemek borusunun içini döşeyen hücrelerde başlar. Yemek borusu kanseri, dünya genelinde altıncı en yaygın kanserden ölüm sebebidir.
Midenin kötü huylu tümörü: 5 bin 943 kişi
Lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümörü: 6 bin 113 kişi
Lenf sistemi lenfatik sistem ya da lenfoid sistem olarak da bilinir. Bu sistem hem dolaşım sistemiyle hem de bağışıklık sistemiyle ilişkilidir.
Kolonun kötü huylu tümörü: 6 bin 118 kişi
Mesanenin kötü huylu tümörü: 2 bin 439 kişi
Karaciğer, karaciğer içi ve safra kanallarının kötü huylu tümörü: 2 bin 711 kişi
Pankreasın kötü huylu tümörü: 5 bin 321 kişi
Gırtlak ve soluk borusu / bronş / akciğerin kötü huylu tümörü: 23 bin 81 kişi
Derinin kötü huylu tümörü: 525 kişi
Memenin kötü huylu tümörü: 4 bin 750 kişi
Böbreğin kötü huylu tümörü: 935 kişi
Kan ve kan yapıcı organların hastalıkları ve immün sistemin bazı bozuklukları: Bin 151 kişi
Endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar: 22 bin 175 kişi
Diyabet hastalığı (şeker): 15 bin 977 kişi
Mental (Zihinsel) ve davranışsal bozukluklar: 289 kişi
Demans: 78 kişi
Alzheimer hastalığı: 11 bin 640 kişi
Alkol kullanımına bağlı: 17 kişi
Şizofreni, şizotipal ve deluzyonel bozukluklar: 54 kişi
Ruhsal (duygusal) bozukluklar: 13 kişi
Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları: 17 bin 615 kişi
Epilepsi: 1 bin 400 kişi
Dolaşım sistemi hastalıkları: 175 bin 509 kişi
Hipertansif hastalıklar: 16 bin 908 kişi
Kalp krizi, felç, kalp yetmezliği, böbrek yetersizliği gibi komplikasyonların gelişimine neden olan bir hastalıktır.
Kalp yetmezliği: 25 bin 445 kişi
Sindirim sistemi hastalıkları: 11 bin 279 kişi