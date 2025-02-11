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TÜİK korkunç verileri paylaştı: Türkiye'de en fazla ölüme yol açan şey belli oldu

TÜİK korkunç verileri paylaştı: Türkiye'de en fazla ölüme yol açan şey belli oldu

Pınar Görgü
Pınar Görgü
13:5011/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ait ölüm istatistiklerini paylaştı. Verilere göre, Türkiye’de en fazla ölüme yol açan nedenler belli oldu. İşte Türkiye'de en çok ölüme sebep olan nedenler ve hayatını kaybedenlerin sayıları.

Enfeksiyon ve parazit hastalıkları: 19 bin 591 kişi

Tüberküloz: 311 kişi


Meningokok enfeksiyonları: 7 kişi

Birkaç saat içinde hayati tehlikeye sebebiyet verici olabilen ağır bir hastalıktır. Meningokok olarak da adlandırılan Neisseria meningitidis bakterileri, genellikle menenjit adı verilen iltihaplı beyin zarı iltihabına ve nadiren de kan dolaşımı enfeksiyonuna (sepsis) yol açarlar.

Septisemi: 17 bin 881 kişi

Bakterilerin kana girerek yayılıp dolaşmasıyla ortaya çıkan enfeksiyon olarak bilinir. İlerlemesi durumunda ise organlarda hasara hatta ölüme kadar gidebilir. 

Viral hepatitler: 248 kişi

Virüslerin neden olduğu karaciğer iltihaplanmasıdır.

İyi huylu ve kötü huylu tümörler: 79 bin 76 kişi

Kötü huylu tümörler: 77 bin 67 kişi

Dudak, ağız boşluğu, yutağın kötü huylu tümörü: 814 kişi

Özofagusun kötü huylu tümörü: 817 kişi

Yemek borusu kanseri genellikle yemek borusunun içini döşeyen hücrelerde başlar. Yemek borusu kanseri, dünya genelinde altıncı en yaygın kanserden ölüm sebebidir.

Midenin kötü huylu tümörü: 5 bin 943 kişi


Lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümörü: 6 bin 113 kişi

Lenf sistemi lenfatik sistem ya da lenfoid sistem olarak da bilinir. Bu sistem hem dolaşım sistemiyle hem de bağışıklık sistemiyle ilişkilidir.

Kolonun kötü huylu tümörü: 6 bin 118 kişi


Mesanenin kötü huylu tümörü: 2 bin 439 kişi

Karaciğer, karaciğer içi ve safra kanallarının kötü huylu tümörü: 2 bin 711 kişi


Pankreasın kötü huylu tümörü: 5 bin 321 kişi


Gırtlak ve soluk borusu / bronş / akciğerin kötü huylu tümörü: 23 bin 81 kişi


Derinin kötü huylu tümörü: 525 kişi


Memenin kötü huylu tümörü: 4 bin 750 kişi


Böbreğin kötü huylu tümörü: 935 kişi




Kan ve kan yapıcı organların hastalıkları ve immün sistemin bazı bozuklukları: Bin 151 kişi

Endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar: 22 bin 175 kişi

Diyabet hastalığı (şeker): 15 bin 977 kişi

Mental (Zihinsel) ve davranışsal bozukluklar: 289 kişi

Demans: 78 kişi

Alzheimer hastalığı: 11 bin 640 kişi


Alkol kullanımına bağlı: 17 kişi

Şizofreni, şizotipal ve deluzyonel bozukluklar: 54 kişi


Ruhsal (duygusal) bozukluklar: 13 kişi


Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları: 17 bin 615 kişi

Epilepsi: 1 bin 400 kişi

Dolaşım sistemi hastalıkları: 175 bin 509 kişi


Hipertansif hastalıklar: 16 bin 908 kişi

Kalp krizi, felç, kalp yetmezliği, böbrek yetersizliği gibi komplikasyonların gelişimine neden olan bir hastalıktır.

Kalp yetmezliği: 25 bin 445 kişi

Sindirim sistemi hastalıkları: 11 bin 279 kişi

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