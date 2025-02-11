TÜİK korkunç verileri paylaştı: Türkiye'de en fazla ölüme yol açan şey belli oldu

Midenin kötü huylu tümörü: 5 bin 943 kişi





Lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümörü: 6 bin 113 kişi

Lenf sistemi lenfatik sistem ya da lenfoid sistem olarak da bilinir. Bu sistem hem dolaşım sistemiyle hem de bağışıklık sistemiyle ilişkilidir.