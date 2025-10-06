Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
'Türkiye Innovation Week' etkinliği öncesinde Galata Kulesi’nde mapping gösterisi yapıldı

'Türkiye Innovation Week' etkinliği öncesinde Galata Kulesi’nde mapping gösterisi yapıldı

20:126/10/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber

9-11 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "Türkiye Innovation Week" etkinliği öncesinde, Galata Kulesi’nde mapping gösterisi gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Innovation Week'in "teknoloji ve yaratıcılığın kesişim noktası" olarak tanımlanan Galata Kulesi’ndeki artırılmış gerçeklik ile mapping gösterisi kültürel mirasın çağdaş teknolojileriyle yorumlanırken izleyicilerden tam not aldı.



Etkinlik öncesinde, Galata Kulesi’nin birebir 3 boyutlu dijital modeli çıkarılarak detaylı bir görsel haritalama (mapping) süreci gerçekleştirildi.

Ardından, artırılmış sanal gerçeklik unsurlarıyla desteklenen ışık, renk ve hareket efektleri kule yüzeyine yansıtılırken izleyiciler, hem kulenin mimari detaylarını hem de modern dijital tasarım öğelerini aynı anda deneyimleme fırsatı buldu.

Gösteri boyunca tarih, sanat ve teknolojinin iç içe geçtiği özel sahneler oluşturulurken kule yüzeyinde İstanbul’un tarihi dokusunu yansıtan figürlerin yanı sıra geleceğe dair yenilikçi temalar da yer aldı. İzleyiciler geçmişle geleceğin kesiştiği bu dijital sahnede unutulmaz anlar yaşadı.



İzleyiciler tarafından fotoğraf ve video çekilerek beğeni kazanan artırılmış gerçeklik destekli mapping gösterisi, hem sanatseverlerin hem de teknoloji meraklılarının yoğun ilgisini topladı.



#Haliç Kongre Merkezi
#Türkiye Innovation Week
#Galata Kulesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS ek tercih sonuçları açıklandı: 2025 YKS ek tercih kayıtları ne zaman başlayacak? İşte üniversite ek kayıt tarihleri