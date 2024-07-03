Türkiye'de başka örneği yok: İlk ve tek 'Zaman Müzesi'ne ziyaretçi akını

“Zamanı ve geçmişi günümüze taşıyan birçok eser müzede yer alıyor”





Sille'nin binlerce yıl süren çok dinli ve çok kültürlü yapısını yansıtan müze, Sille'de Baraj yolunun güney-batı kısmında kalan mezarlığın üzerinde yer alıyor. Bu yönüyle Müslüman ve Hristiyan mezarlıklarıyla yan yana ve iç içe olan müzenin ilgi çeken eserleri arasında Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait özel tasarım saatler, muvakkitler tarafından düzenlenen ve genel kullanıma tanzim edilen ruznameler, cep ve masa takvimleri ve resmi dairelerde kullanılan el yazma-baskı takvimler yer alıyor.