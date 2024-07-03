A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında (EURO 2024) Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milli takım coşkusu ülkenin dört bir yanında yaşandı, Türkiye tek yürek oldu.

1 / 19 A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Leipzig Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'ye çeyrek finali getiren golleri 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral attı. Avusturya'nın tek golünü 66. dakikada Gregoritsch'ten geldi. Yurt genelinde milli takım coşkusu zirve yaptı.

2 / 19 Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Türk Beyleri Kent Meydanı'nda kurulan dev ekrandan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16'da oynanan Avusturya-Türkiye karşılaşmasını izleyen vatandaşlar, milli takımın çeyrek finale yükselmesini kutladı.





3 / 19 Manisa'da vatandaşlar il merkezinde Ulupark ve Atatürk Kent Parkı'nda, Turgutlu ilçesinde ise 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda kurulan dev ekranlardan maçı takip etti.

4 / 19 Avusturya-Türkiye karşılaşmasını vatandaşlar, İstanbul Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi.

5 / 19 Yalova'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izleyen vatandaşlar, çeyrek finale yükselen Türkiye'nin galibiyetini kutladı.

6 / 19 Avusturya-Türkiye karşılaşmasını İzmir'in Konak ilçesindeki Gündoğdu Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izleyen vatandaşlar, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Türkiye'nin galibiyetini kutladı.

7 / 19 Siirt'te vatandaşlar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sevinç yaşadı.

8 / 19 Karabük'te vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.



9 / 19 Mersin'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile oynadığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti. Türkiye'nin maçtan galip ayrılarak çeyrek finale yükselmesi, alandaki vatandaşlar tarafından kutlandı.





10 / 19 Düzce'de vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti. Maçın özellikle son dakikalarında vatandaşlar büyük heyecan yaşadı.





11 / 19 Adıyaman'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Grubu son 16 turu müsabakasında Avusturya ile oynadığı ve 2-1 kazandığı karşılaşmayı dev ekranda izledi.





12 / 19 Avusturya-Türkiye karşılaşmasını Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde vatandaşlar, TÜGVA bahçesinde kurulan dev ekrandan takip etti.

13 / 19 Bolu'da vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.





14 / 19 Kırklareli'nde vatandaşlar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Türkiye ile Avusturya karşılaşmasını Millet Bahçesi'nde kurulan ekrandan seyretti. Bazı vatandaşlar zaman zaman heyecan yaşadı.





15 / 19 Çorum'un Osmancık ilçesinde vatandaşlar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Türkiye ile Avusturya karşılaşmasını kurulan dev ekrandan izledi.





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