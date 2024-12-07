Türkiye'nin ilk çift kol nakilli hastası: Her işini kendi başına yapıyor

Türkiye'de ilk kez çift kol nakli yapılan Aydınlı Cihan Topal, 14 yıldır nakil kolları ile yaşamını sürdürürken şimdi de ailesiyle zeytin hasadı gerçekleştiriyor.
2008 yılında geçirdiği talihsiz kazanın ardından iki kolunu kaybeden Topal, organ bağışı sayesinde elde ettiği nakil kollarıyla hem kişisel yaşamını hem de ailesinin geçimini sürdürüyor.
Cihan Topal, 2008 yılında bir silaj makinesine iki kolunu kaptırarak ağır bir kaza geçirdi. Bu talihsiz kaza sonrasında Topal, iki yıl boyunca elleri olmadan yaşamını sürdürmek zorunda kaldı.
Ancak 2010 yılında, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen çift kol nakli ile hayata tutundu.
Bu tarihi operasyon, Cihan Topal'ın yaşamını geri kazanmasına ve yeniden iş yapabilmesine imkan sağladı.
14 yıl önce yapılan nakil ile yeniden yaşamına devam eden Cihan Topal, şu anda ailesiyle birlikte Efeler ilçesinin Terziler Mahallesi'nde zeytin hasadı yapıyor.
Nakil edilen kollarıyla zeytin ağaçlarını makinelerle çırpıyor, zeytinleri topluyor ve çuvallara aktarıyor.
Cihan Topal, nakil kollarıyla zeytin toplamanın hiç de kolay bir iş olmadığını söyledi.
Zeytin hasat makinesi ile zeytinleri sorunsuz bir şekilde ağaçtan düşmesini sağlayıp ürünlerini topluyor.
"Zeytinleri toplamak, hele ki makineyle çalışmak kolay değil. Ama ben bunu yapabiliyorum. Bunu organ bağışına borçluyum" diyen Topal, günlük yaşamında da ailesine yardımcı olabiliyor.