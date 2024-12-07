Türkiye'nin ilk çift kol nakilli hastası: Her işini kendi başına yapıyor

Zeytin hasat makinesi ile zeytinleri sorunsuz bir şekilde ağaçtan düşmesini sağlayıp ürünlerini topluyor.





"Zeytinleri toplamak, hele ki makineyle çalışmak kolay değil. Ama ben bunu yapabiliyorum. Bunu organ bağışına borçluyum" diyen Topal, günlük yaşamında da ailesine yardımcı olabiliyor.