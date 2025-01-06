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Türklerin en çok tercih ettiği hobiler belli oldu: İlk sıra herkesi şaşırttı işte o sonuçlar

Türklerin en çok tercih ettiği hobiler belli oldu: İlk sıra herkesi şaşırttı işte o sonuçlar

Seda Ekinci
Seda Ekinci
12:436/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkiye'de yapılan bir araştırma hobilerin sosyolojik ve psikolojik boyutlarını ortaya koydu. Preply'nin 2 bin 094 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçları, 5 kişiden dördünün stresten kurtulmak için hobilere yöneldiğini gösterdi İşte Türklerin en çok tercih ettiği 18 hobi..

18 - Yazmak: %12


17 - Müzik yapmak: %17



16 - "Kendin yap" aktiviteleri: %17



15 - Fotoğraf çekmek: %18


14 - Meditasyon: %18


13 - Kart /kutu oyunları: %18


12 - Bitkilerle ilgilenmek: %20


11 - Açıkhava etkinlikleri: %23


10 - Evcil hayvanlar: %24



9 - Yemek yapmak: %31


8 - Otomobiller: %31


7 - Spor yapmak: %33


6 - Video oyunu oynamak %36

5 - Sosyal aktivite: %40


4 - Kitap, dergi okumak: %40


3 - Seyahat etmek: %41



2 - Teknoloji/ bilgisayar: %42



1- Alışveriş yapmak: %48



#Türkiye
#hobi
#araştırma

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