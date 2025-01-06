Türklerin en çok tercih ettiği hobiler belli oldu: İlk sıra herkesi şaşırttı işte o sonuçlar

Türkiye'de yapılan bir araştırma hobilerin sosyolojik ve psikolojik boyutlarını ortaya koydu. Preply'nin 2 bin 094 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçları, 5 kişiden dördünün stresten kurtulmak için hobilere yöneldiğini gösterdi İşte Türklerin en çok tercih ettiği 18 hobi..

1 /18 18 - Yazmak: %12



2 /18 17 - Müzik yapmak: %17





3 /18 16 - "Kendin yap" aktiviteleri: %17





4 /18 15 - Fotoğraf çekmek: %18



5 /18 14 - Meditasyon: %18



6 /18 13 - Kart /kutu oyunları: %18



7 /18 12 - Bitkilerle ilgilenmek: %20



8 /18 11 - Açıkhava etkinlikleri: %23



9 /18 10 - Evcil hayvanlar: %24





10 /18 9 - Yemek yapmak: %31



11 /18 8 - Otomobiller: %31



12 /18 7 - Spor yapmak: %33



13 /18 6 - Video oyunu oynamak %36

14 /18 5 - Sosyal aktivite: %40



15 /18 4 - Kitap, dergi okumak: %40



16 /18 3 - Seyahat etmek: %41





17 /18 2 - Teknoloji/ bilgisayar: %42



