Üç haftada yok oluyor: 400 metre aşağıda yetişen şifalı ot için canını riske attı

Batman'da beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, halatlarla indiği 400 metrelik kayalıklardan yılan otu topladı. Yıldız, dağcılık eğitimi olduğundan kayalardan otu toplayabildiğini belirtti.
Yıldız, tehlikeli yerlerde yetişen otu toplamak için halatla yaklaşık 400 metrelik kayalıklara indi.
Otun birçok hastalığa şifalı olduğunu Yıldız şu ifadeleri kullandı;
Bu otun toplaması çok zorluklarla ve çok tehlikeli durumlarla karşı karşıya geliyoruz. Bu ot tehlikeli yerlerde yetişiyor.
Bu otun süresi ortalama 3 haftadır. Üç haftadan sonra bu ot toplanılmazsa kaybolup gidiyor. Biz de şu an tam vakti olduğu için bu otu toplamaya geldik buraya.
Çok güzel yemek yapımında kullanılıyor ve bir sürü hastalıkların şifasında kullanılan bir bitkidir.
Bağırsaklara mide yanmasında kanser hastalarında göz hastalığında ve yaraların iyileşmesinde çok etkili bir bitki türüdür.
'EĞİTİM ALMAYANLAR BU İŞE KALKIŞMASIN'
Dağcılık eğitiminin olduğunu, eğitimi olmayanların yapmamaları gerektiğini söyleyen Yıldız şunları ekledi;
Kızartmadan tut, çorbasını yapıyorlar ve kurutulup daha sonra da tüketiyorlar.
Tabii ki de bu işin eğitimini almayan kişiler, bu otu toplayamaz çünkü çok tehlikeli yerlerde kendiliğinden yetişen bir bitkidir. Bugün hemen hemen 400 metrelik kayalara halatlarla indik ve otu topladık.
Eğitim almayanlar bu işe kalkışmasın. Yılan otu, bizim araştırmalarımıza göre çok faydalıdır ve uzmanlar tabii ki bunu daha fazla biliyor. Kanser hastalığına mide hastalıklarına iyi geldiği ve çeşitli yemeklerde kullanıldığını dedelerimizden biliyoruz.
Normalde çiğken yenilmez bu ot, tehlikeli ve zararlıdır. Kaynatıldıktan sonra çorbası yapılıyor, sarması yapılıyor, birçok lezzetli yemeklerde bu ot kullanılıyor.