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Hayat

Uçakta pilav yediği anları paylaşmıştı: THY 'Baruthane Pilavcısı' Şahin'i kara listeye aldı

19:10 - 15/06/2024 Cumartesi
AA

Türk Hava Yolları(THY), uçuş sırasında kendi markasına ait pilavı yediği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Nedim Şahin'i kara listeye aldı. Şahin bir yıl boyunca THY uçuşlarından men edildi.

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'Baruthane Pilavcısı' hesabıyla sosyal medyada paylaşımlar yapan Nedim Şahin, THY uçağında ikram yerine kendi pilavını yediği anları paylaştı.

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Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından havayolu şirketi harekete geçti.

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 Şahin THY'nin marka değerini zedelediği gerekçesiyle kara listeye alındı.

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 Nedim Şahin, 1 sene boyunca THY'den bilet satın alamayacak.

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Görüntülerde THY uçağına binen Şahin'in ikramlar yerine pilav yediği anlar görülüyor.

#Baruthane Pilavcısı
#Nedim Şahin
#Türk Hava Yolları
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